Ребенок выжил после падения из окна с 17 этажа в Подмосковье

В Одинцовскую центральную районную больницу доставили четырехлетнюю девочку с ушибами и переломом руки. Оказалось, что ребенок выпал из окна квартиры на 17 этаже.
По данным URA.ru, девочка в сознании, двигается и разговаривает. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. В ходе расследования выяснилось, что на момент происшествия взрослых в квартире не было, а с ребенком сидела малолетняя сестра.
Когда она отлучилась, малышка упала из открытого окна. По словам очевидцев, падение смягчило дерево.
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