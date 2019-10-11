В Братске 27 человек отравились шаурмой

В Братске произошло массовое отравление: 27 человек почувствовали себя плохо после того, как попробовали шаурму в местном кафе. Госпитализирован 21 человек, в том числе девять детей. Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, передает ТАСС.
Работу заведения приостановили. При проверке специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений. Сотрудники кафе не смогли предоставить документы, подтверждающие безопасность ингредиентов. У некоторых продуктов истек срок годности, уточняет "Экспресс газета".
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