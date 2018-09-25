Тлеющая шпала вызвала панику в московском метро

В столичном метро произошло небольшое возгорание. В перегоне между станциями "Водный стадион" и "Речной вокзал" тлела шпала, передает ТАСС.
Из-за возгорания люди пожаловались на запах гари. В соцсети один из пассажиров заявил, что испытал панику. Однако инцидент оказался не серьезным.
Источник дыма нашел и потушил машинист одного из электропоездов. График движения столичной подземки не нарушался.
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