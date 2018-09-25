Москвич вешал люстру и попал в реанимацию

Житель Москвы решил повесить люстру, но потерял равновесие и рухнул на угол стола. Полученные травмы оказались серьезными – пострадавший попал в реанимацию.
В городской больнице мужчине оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Позже ему вновь стало плохо и пришлось опять вызвать скорую помощь, передает телеканал "360".
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