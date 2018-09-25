Новорожденный ребенок выжил после семи укусов скорпиона

Невнимательность молодой матери из Бразилии едва не стоила жизни ее дочери. Женщина надела на ребенка подгузник, не заметив в нем смертельно опасного скорпиона.
Насекомое успело семь раз укусить малышку в область пупка. Шансов на выживание у ребенка почти не было. В итоге младенцу удалось поправиться. Девочка осталась жива, так как получила противоядие в течение двух часов после укуса, передает телеканал "360".
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