Умер мультипликатор "Каникул в Простоквашино"

Известный художник и мультипликатор Аркадий Шер скончался в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщила его сестра в социальных сетях, передает Пятый канал.
Аркадий Шер работал на студии "Союзмультфильм" с 1959 года. Он создал около 40 фильмов, работая художником-прорисовщиком. Среди них – "Каникулы в Простоквашино", "Приключения Васи Куролесова" и другие известные работы. В 1992 году Шер попробовал себя в качестве режиссера и снял фильм. Также он известен как автор нескольких книг.
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