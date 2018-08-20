Попавшего под поезд солдата-срочника сняли на фото

В Сети появились фотографии попавшего под поезд на станции "Автово" в метро Санкт-Петербурга сотрудника Росгвардии. Также стали известны подробности произошедшего 19 августа в петербургской подземке. "Военнослужащий по призыву почувствовал недомогание, оступился и упал на рельсы", – цитирует Пятый канал пресс-службу Северо-Западного округа войск национальной гвардии России. Сообщается, что в результате пострадавший получил неопасные для жизни травмы и ушибы. Он был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает.