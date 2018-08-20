Скончался известный российский художник

Российский художник Виталий Волович скончался на 91-м году жизни. О смерти мастера сообщили в Екатеринбургской городской думе.

Врио главы города Виктор Тестов и местные депутаты выразили соболезнования близким художника, передает сетевое издание m24.ru. Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются. Напомним, что работы Виталия Воловича хранятся в ГМИИ имени Пушкина в Москве, Третьяковской галерее, а также во многих зарубежных галереях.