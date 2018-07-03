В Москве приземлился самолет со сломанным шасси

В московском аэропорту Внуково приземлился вылетевший из Турции самолет авиакомпании IFly с неисправностью управления передней стойки шасси, передает "Газета.ru". На борту лайнера находились 335 человек. Борт благополучно приземлился. После этого наземные службы аэропорта отбуксировали сломанный самолет к месту стоянки. Пассажиры не пострадали.