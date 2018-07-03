Москвичке грозит тюрьма за жалобу на изнасилование

Изнасилование москвички группой из трех парней оказалось плодом ее богатого воображения. Женщина просто хотела вызвать ревность у своего бойфренда.

Пять лет тюрьмы – такой срок может получить жительница столицы за заведомо ложный донос. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сразу трое молодых людей.

В заявлении было указано, что на юго-западе Москвы на женщину набросились трое мужчин и надругались над ней. Примет насильников пострадавшая не запомнила. Однако у следователей возникли сомнения в правдивости ее показаний и через некоторое время женщину снова вызвали на допрос.

Заявительнице пришлось признать, что никакого изнасилования не было. Оказывается, таким оригинальным способом женщина просто хотела заставить ревновать своего парня. Эти развлечения могут стоить москвичке пяти лет лишения свободы, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Публикация от natali (@natali_arutyunova) 3 Июл 2018 в 5:06 PDT

Dni.Ru писали о московском блогере Анне Брэйн. Она заявила, что "попала в самую чудовищную ситуацию в своей жизни", когда возвращалась из гостей домой. По словам девушки, на нее напал таксист Uber. Якобы, водитель завез ее в безлюдное место и предпринял попытку изнасилования.

Таксист, в свою очередь, все обвинения категорически отрицает. По его версии, девушка села в автомобиль в нетрезвом состоянии и закурила. На просьбу водителя выбросить сигарету ответила нецензурной бранью, что вынудило мужчину высадить клиентку. Следователей рассказа Анны тоже не убеждает – они отмечают, что блогер путается в показаниях.