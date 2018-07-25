Популярный российский блогер умер от рака в 22 года

В Москве в возрасте 22 лет скончался блогер Никита Шалагинов. Он страдал от редкого онкологического заболевания – эпителиоидной саркомы.
О смерти молодого человека сообщила его возлюбленная. "Он ушел во сне. Ему не было больно", – написала она на личной странице в социальной сети. Дата прощания и похорон не называется.
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