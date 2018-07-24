Звезда российских сериалов умерла в столичной больнице

Артист Государственного театра киноактера Александр Исаков умер из-за осложнений после пневмонии, сообщает НСН. Актер на протяжении 15 лет играл в постановках, среди которых – "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Волшебная туфелька Золушки".



У него также были роли в сериалах "Холостяки", "Моя любовь", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел". Дата и место прощания станут известны позднее.