Звезда российских сериалов умерла в столичной больнице

Артист
Государственного театра киноактера Александр Исаков умер из-за осложнений после
пневмонии, сообщает НСН. Актер на протяжении 15 лет играл в постановках, среди
которых – "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро",
"Волшебная туфелька Золушки".
У него также были роли в сериалах "Холостяки", "Моя любовь", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел". Дата и место прощания станут известны позднее.
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