Известный российский актер умер после болезни

В Москве скончался народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин. Ему было 79 лет, передает RT.

Артист умер после непродолжительной болезни. Какой именно недуг был у Охлупина, не уточняется.

Игорь Охлупин сыграл в легендарном спектакле Маяковки "Трамвай "Желание". На его счету десятки ролей в театре и кино. До последних дней Охлупин выходил на сцену.