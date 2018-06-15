Известный музыкант умер после продолжительной болезни

В США скончался барабанщик Доминик Джозеф (Диджей) Фонтана. Ему было 87 лет, передает сетевое издание m24.ru.

Музыкант умер в своем доме в Нэшвилле. Как рассказала жена Фонтаны, несколько лет барабанщик пытался справиться с болезнью. В 2016 году он получил перелом бедра и с тех пор страдал от болей.

Диджей Фонтана много лет выступал вместе с легендарным Элвисом Пресли. За вклад в развитие рок-н-ролла был введен в Зал известности рокабилли.