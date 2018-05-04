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Происшествия

Лечился от наркозависимости: ужасающая версия гибели звезды "Последнего героя"

Сергей Спайкер. Фото: vk.com
Новость о загадочной смерти участника популярного телешоу "Последний герой" Сергея Сакина потрясла страну. Из рассказов друзей и близких мужчины удалось собрать целостную картину событий, которые могли привести его к трагическому исходу.

Продолжение: Перед смертью звезда "Последнего героя" встречалась с актером Чадовым
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40-летний Сергей Сакин долгое время лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Последние два года он жил на подворье Никитского монастыря и занимался реставрацией храма, параллельно перебиваясь подработками в интернет-журнале.

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В прошлом году Сергей переехал в деревню под Мышкином к своему старому другу Александру Смирнову. Живущая в строгой вере семья приняла проблемного мужчину как родного, пишет "Московский Комсомолец".

Время от времени Сакин возвращался в столицу навестить родителей и детей. Осенью он приезжал каждый месяц и даже радовал близких шикарными гостинцами. Но все было хорошо лишь на первый взгляд. По словам знакомых, Москва сильно портила Сергея. В каждый свой приезд он срывался.

В ноябре 2017 года журналист пригласил своего старого друга, с которым лечился от наркозависимости, пожить с ним в городе Мышкин. В распоряжении мужчин оказался целый дом, где они должны были обустроить быт, но закадычные друзья принялись за старое.

После очередной выходки Сергея было решено отправить его в Москву, где тот приведет себя в порядок и вернется обратно. Однако его родители так и не дождались сына в столице.

Очевидцы сообщили, что видели похожего на Сергея мужчину, который покупал спиртное в универмаге Мышкина в этот же день. После этого Сакина видели уже в Переславле-Залесском, также в очереди за алкоголем.

Пропавшего журналиста долго искали друзья и волонтеры, но его местонахождение установить не удавалось. Все они обвиняли правоохранителей в бездействии, но те лишь разводили руками.

Существуют две основные версии случившегося. Писатель мог обмануть друзей и отправиться в Переславль-Залесский либо все-таки двинуться в сторону столицы. Знакомые Сакина рассказывали о его непростом темпераменте. По этой причине следователи не исключают, что Сергей мог спровоцировать конфликт на трассе, который и привел к летальному исходу.

Напомним, 4 мая труп писателя-шоумена Сергея Сакина нашли в окрестностях Мышкина. Друзья пропавшего участника программы "Последний герой" подтвердили информацию о его смерти.

Автор: Михаил Вштанов4 мая 2018, 14:52

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