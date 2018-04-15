В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета

В аэропорту Домодедово произошло ЧП. Вылет лайнера авиакомпании "S7" был отложен из-за повреждения корпуса самолета.
На борту должны были перевозить золотые слитки. При погрузке контейнер с драгоценными металлами упал и пробил днище машины.
Борт оперативно заменили, передает Telegram-канал Mash. В результате происшествия никто не пострадал.
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