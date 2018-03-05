В Турции незаконно задержали четверых россиян

В одном из торговых центров Стамбула сотрудники полиции задержали четверых россиян. Жители Ростовской области Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко, а также Дмитрий Щекин и Денис Ротарь из Волгодонска должны были пересесть на рейс в Бангкок, передает НСН.

Россиян задержали под предлогом проверки документов. Они уже пропустили свой рейс: молодые люди несколько часов находятся в полицейском участке без объяснения причины.

Задержанные обратились в консульство России в Турции. Пока от дипломаты не смогли оказать помощь.

Ситуацию прокомментировал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма. Он уверен, что этот инцидент скажется на турпотоке. "Можно вспомнить ситуацию, когда сбили наш самолет Су-24 и тогда был очень серьезный резонанс. Сейчас, наверное, он будет не такой сильный по реакции, но тем не менее, такие инциденты дают туристам из России серьезный повод задуматься, а стоит ли посещать такие страны, как Турция даже транзитом. Это парадоксальная ситуация!" – заявил он в беседе с корреспондентом НСН.