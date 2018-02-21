Старейшему футболисту России приписали убийство

Старейший профессиональный футболист России Владимир Тумаев арестован по подозрению в организации убийства. Следствие собирает доказательства.

Основатель и президент ижевского футбольного клуба "Союз-Газпром" Владимир Тумаев подозревается в организации заказного убийства по предварительному сговору группой. Предполагаемой жертве нападения удалось выжить, проводятся следственные действия.

Как сообщается ИА "Удмуртия" 71-летний мужчина пока остается под стражей. Следствие настаивает на заключение футболиста под стражу на срок до двух месяцев. Представитель обвинения считает, что Тумаев может сбежать так как у него есть загранпаспорт и он систематически выезжает за рубеж. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Адвокаты Тумаева попросили избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Со слов защитников у футболиста большие проблемы со здоровьем: установлен электрокардиостимулятор, удалено 2/3 желудка, также он опасается угроз со стороны обвиняемого.

Владимир Тумаев не только хороший футболист, но и удачливый бизнесмен: в настоящее время он входит в совет директоров ПАО "Газпром Спецгазавтотранс". Ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. С 1984 по 2009 гг он руководил "Спецгазавтотрансом". В 2005 году вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный футболист России. На тот момент ему было 59 лет. В составе футбольного клуба "Союз-Газпром" он неоднократно принимал участие в официальных матчах чемпионата России по футболу.

Владимир Тумаев имеет множество наград и званий в том числе: "Ветеран труда газовой промышленности" и "Заслуженный работник Минтопэнерго РФ". Футболист награждён Орденом Дружбы, медалями "Участнику чрезвычайных гуманитарных операций" и "За трудовую доблесть". Удостоен звания "Директор года-2001".