Известной модели изуродовали лицо

Очередная косметическая процедура окончилась неудачно для чилийской модели Андре Диаз. Фотографию с обезображенным лицом она разместила на своей странице в Instagram.

Андре активно готовилась к участию в конкурсе "Мисс Вселенная – 2018". Во время косметической процедуры по восстановлению кожи что-то пошло не так, и она получила сильный ожог. "Я вернулась домой опустошенной. С лицом, сожженным кислотой. Конечно, тогда все мои мечты о карьере, работе моделью и участии в конкурсе "Мисс Вселенная" рухнули", – поделилась она.

Диаз отметила, что ей пришлось скрывать последствия процедуры более года. Чилийка боялась, что, если эксперты увидят ее изуродованное лицо, не захотят отправить на конкурс. К счастью, девушке удалось справиться с этим. Сейчас Андре находится в Таиланде и активно готовится к мероприятию, которое состоится в середине декабря.

"Дни.ру" писали о том, что украинская модель Татьяна Трибель попала в аварию со скутером в Китае. В результате ДТП девушка получила переломы ног и позвоночника. "Села, проехала десять метров, вывернулся руль, врезалась в бордюр, перелетела через руль, сделав колесо в воздухе. Упав на асфальт, поняла сразу, что поломаны нога и спина", – вспомнила она.

У Татьяны не было страховки, и первое время в больнице ей оказывали весьма специфическую помощь. По словам Трибель, чтобы сделать рентген, ее просто таскали, бросали на пол, словно мешок картошки. Обезболивающие дали только на четвертый день, когда она перестала дышать, а на сломанную ногу даже не наложили гипс.