Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной

Женщина на девятом месяце беременности пострадала в ДТП в Москве. Виновницей дорожного происшествия стала фотомодель Валерия Соколова, которую называют экс-подругой хоккеиста Александра Овечкина.

Известная фотомодель за рулем внедорожника Gelandewagen выехала на встречную полосу. Опасный маневр завершился лобовым столкновением с автомобилем, в котором ехали мужчина и его жена на девятом месяце беременности.

К счастью, серьезных повреждений семейная пара не получила - судя по записи видеорегистратора, супруги самостоятельно вышли из машины. По словам очевидцев, виновница ДТП была пьяна. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Соколова попыталась скрыться с места аварии, но ее остановили потерпевшие. На видеозаписи четко виден госномер автомобиля фотомодели. Тем не менее сообщается, что полиция пока не может найти машину.

Устроившая ДТП Валерия Соколова оказалась бывшей девушкой знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Как сообщает URA.news со ссылкой на РЕН ТВ, Овечкин и Соколова встречались. По некоторым данным, спортсмен выяснил некие данные из биографии подруги, после чего разорвал с ней отношения.

Напомним, что Александр Овечкин женился на дочери известного режиссера Веры Глаголевой – Анастасии Шубской. 18 августа этого года у них родился наследник. Роды прошли в США. Молодых родителей поздравили многие российские знаменитости: Катя Лель, Анна Хилькевич, Александр Ревва и другие. Мальчика назвали Сергеем – в честь старшего брата хоккеиста.

