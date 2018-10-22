Сын известной актрисы стал жертвой несчастного случая

Приемный ребенок Натальи Белохвостиковой упал с козырька дома в Москве 22 октября. Девятиклассник получил серьезные травмы.

Инцидент произошел в 05:30. Подросток хотел через окно залезть в квартиру к лучшему другу. Ребята нечасто виделись, потому что приятель перешел учиться в колледж, а сын актрисы остался в школе.

Товарищи списались 21 октября. Сын Белохвостиковой хотел навестить друга, но тот отказал, потому что его входную дверь заклинило. Семья юноши не могла выйти на улицу, решив починить замок утром. Но сын актрисы очень хотел увидеться с товарищем и полез в жилище на втором этаже через окно, передает "Московский Комсомолец".

Глава семьи в это время спал. Паренек же залез на козырек подъезда, не удержался и сорвался. Школьник упал на газон, затем встал на ноги. Отец друга проснулся и вызвал экстренные службы. С предварительным диагнозом "перелом основания черепа" и челюстно-лицевой травмой 15-летнего сына Белохвостиковой госпитализировали.

По словам актрисы, сейчас сын в порядке и уже может разговаривать. "Сын просто упал... Все случается. Когда ему было четыре года, он упал и сломал ногу. А в подростковом возрасте тем более не исключены подобные травмы", - поделилась знаменитость.

Напомним, семья актрисы усыновила мальчика в 2007 году, забрав из детского дома. Мальчик при первой встрече подошел к Наталье Белохвостиковой и ее мужу Владимиру Наумову и попросил, чтобы они подарили ему крестик. Наталье так понравился ребенок, что она решила стать ему приемной мамой.