Известного музыканта нашли мертвым в пруду

Тело 45-летнего гитариста американской рок-группы All That Remains Оли Херберта было обнаружено в пруду около его дома в Стаффорде, штат Коннектикут, передает телеканал "360". Специалисты не считают, что кончина музыканта была насильственной. Для уточнения причины смерти будет проведена экспертиза.
Группа All That Remains появилась в 1998 году в Спрингфилде. Музыканты выпустили восемь альбомов.
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