На город в КНДР упала ракета

В правительстве США рассказали, что 29 апреля 2017 года в КНДР состоялся неудачный ракетный пуск, передает "Утро". Баллистическая ракета "Хвасон-12" пробыла в воздухе около минуты, преодолела около 70 километров и рухнула на город Токчхон с населением 240 тысяч человек. Сообщается, что местом крушения стала территория промзоны в нерабочее время.

Отметим, тем временем россияне опасаются близости с Россией Китая. Об этом говорят данные опроса аналитической службы "Рамблера". "Опасным соседом" Поднебесную назвали 63% респондентов. Всего 22% считают КНР дружественным государством, а 4% видят в Китае надежного союзника России. Еще 9% заметили в Китае экономического конкурента, а 2% – политического противника.