Россиянка умерла после падения в новогоднюю ночь

В Бельгии трагически погибла туристка из России. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти женщину не удалось.

Россиянка получила травму на катке в новогоднюю ночь. Она упала, ударилась головой об лед и потеряла сознание. Придя в себя, пострадавшая отказалась от госпитализации.

В крайне тяжелом состоянии она попала в больницу спустя сутки. По факту происшествия проводится проверка, передает телеканал "360".