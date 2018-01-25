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Происшествия

В Москве избили и прокатили в багажнике известного певца

Кадр из фильма "Каннамский блюз"
Столичные правоохранители расследуют громкое ограбление. Жертвой преступников стал оперный певец Дмитрий Алехин. 
прочитано 2681 раз

На знаменитого артиста напали в такси. Сев в машину, он заметил мужчину на заднем сиденье. Алехин заподозрил неладное, когда его повезли непривычным путем: водитель пояснил, что изменил маршрут из-за пробок.

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Вскоре сидевший сзади незнакомец потребовал отдать все деньги. Он набросился на певца с кулаками и попытался задушить, в результате чего тот потерял сознание. Очнулся исполнитель в багажнике.

Алехин рассказал следователям, что некоторое время его катали по городу, а затем высадили около автозаправки. Рядом бросили мобильный телефон и паспорт – другие ценные вещи забрали.

Полиция разыскивает злоумышленников, передает РЕН ТВ. По факту случившегося проводится проверка.

Автор: Евгений Мышко25 января 2018, 12:13

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