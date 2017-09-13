Известный певец покинул Москву после жестокого избиения

Бывший солист группы "Челси", популярный исполнитель Роман Архипов рассказал подробности жестокого нападения, жертвой которого стал на днях. Полиция пока не нашла напавших на артиста злоумышленников.

Журналисты связались с Романом Архиповым, чтобы узнать о его состоянии после избиения и ограбления, а также поинтересовались, смогла ли полиция найти преступников. "Мне звонят из полиции, говорят, что активно ищут нападавших, но пока не нашли. Сейчас я приехал в Сочи на "Новую волну". Все почти зажило, синяков практически не видно, голова немного побаливает, но сотрясения, слава богу, нет", – поведал Роман Архипов.

Певец отметил, что в последнее время редко бывает в Москве, и рассказал подробности произошедшего с ним ЧП. "Мы с другом в День города шли в сторону ночного клуба, в районе Патриаршего моста нам навстречу шли очень пьяные люди, начали нарываться. Мы пытались не провоцировать ситуацию, но они ударили моего друга, потом меня повалили с ног. У меня действительно был серебряный дорогой браслет, когда меня сбили с ног, он упал, и нападавшие его забрали. Один из них достал нож… Вся эта ситуация, что в центре Москвы расхаживают люди с ножом, мне не очень понравилась", – цитируют известного исполнителя РИА Новости.

Публикация от ROMAN Arkhipov (Роман Архипов) (@romanarkhipov) Сен 8 2017 в 6:50 PDT

У себя на официальной страничке в социальной сети Instagram Роман бросил клич о помощи. "Если кто-то в ночь с 8ого на 9ое около 3 часов ночи, в Районе Патриаршего моста около кафе "Стрелка". И были свидетелями нападения на меня и моих друзей. Пиши с личку пожалуйста, нужны свидетели. полиция активно ищет нападавших. Ваша помощь очень Важна", – обратился к общественности Архипов.

Публикация от ROMAN Arkhipov (Роман Архипов) (@romanarkhipov) Янв 29 2017 в 2:25 PST

Роман сообщил, что не он один стал жертвой злоумышленников. "На следующий день после мое первого поста, мне написала девушка , о том что спустя 5 минут после нападения на меня, эти же люди напали на нее и ее друзей. Спасибо большое за помощь и поддержку", – поблагодарил исполнитель.