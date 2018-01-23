Почему убитая и изнасилованная студентка ВШЭ была потенциальной жертвой

Убийство студентки ее сожителем в Москве потрясло россиян. Dni.Ru попытались разобраться, что привело к трагедии.

Instagram погибшей девушки наводит на определенные размышления. Таня Страхова оказалась не столь невинной, как могло показаться на первый взгляд. В социальных сетях она позволяла себе крайне провокационные вещи: выкладывала снимки в нижнем белье или без него, фотографировалась с фаллоимитатором в одной руке и бутылкой вина в другой. Подобные публикации девушка снабжала циничными комментариями.

Можно предположить, что Татьяна вела достаточно фривольный образ жизни: вот она демонстрирует сотням подписчиков ноги в татуировках, вот незаконно пробралась на стройку и пьет вино, сидя в ковше экскаватора, вот показывает шею в синяках от поцелуев... Практически на всех фотографиях девушка держит сигарету или бутылку алкоголя.

Публикация от @inthecarbehind Май 13, 2017 at 7:04 PDT

Помимо отчетов о своем образе жизни, Татьяна выкладывала в соцсети фото своего обнаженного тела. Вот она в одних чулках лежит в обнимку с парнем, вот ее ягодицы в нижнем белье и комментарий под снимком: "Тань, две фотки жопы в неделю это перебор в твоем инстаграме. – Но тут же колготочки милые :с (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Публикация от @inthecarbehind Фев 9, 2017 at 4:31 PST

Вопросы вызывает и желание девушки жить с молодым человеком, который ей неинтересен. Судя по профилю Татьяны, проблем с ухажерами не было. Складывается ощущение, что, деля квартиру с безнадежно влюбленным в нее парнем, имеющим психологические отклонения и употребляющим наркотики, девушка могла провоцировать его.

Публикация от @inthecarbehind Янв 10, 2017 at 11:08 PST

Об этом Артем написал в предсмертном послании. По словам парня, он больше не мог смотреть, как Таня проявляет интерес к его другу в его же квартире. Кстати, судя по профилю студентки в Instagram, она могла употреблять запрещенные вещества. Об этом свидетельствует подпись в аккаунте: "Любовь, похоть и наркотики". Девушка неоднократно выкладывала фотографии, на которых были запечатлены кучки белого порошка и самокрутки, предположительно – с марихуаной.

Публикация от @inthecarbehind Окт 29, 2016 at 2:18 PDT

Таким образом, показания ее друзей выглядят не очень обоснованными. Журналисты телеканала "360" смогли поговорить с одним из приятелей Тани. Молодой человек заявил, что она была тихой и скромной отличницей, не способной обидеть и мухи.

Публикация от @inthecarbehind Окт 5, 2016 at 5:57 PDT

Однако, Татьяна могла провоцировать сожителя своими фотографиями. Однако в любом случае ничто не может оправдать убийства, совершенного с особой жестокостью, и последующего надругательства над телом. Редакция Dni.Ru приносит соболезнования родным и близким погибшей девушки.