В московской квартире задохнулся младенец

В квартире на Октябрьской улице на северо-востоке Москвы скончался девятимесячный ребенок, передает EG.Ru. Специалисты установили, что причиной смерти младенца стала асфиксия. По факту произошедшего проводится проверка. Родителями мальчика являются 29-летняя безработная и 29-летний специалист консалтинговой фирмы, сообщает телеканал "360".
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