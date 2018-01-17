Жестоко убитую школьницу нашли в собственной спальне

Тело одноклассницы было обнаружено в ее собственной спальне в селе Пивденное в Днепропетровской области Украины, передает Life.ru. Сообщается, что труп был накрыт покрывалом, поэтому сперва родственники подумали, что девочка спит. Следов борьбы в комнате обнаружено не было.

По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летней сосед жертвы. По версии следствия, молодой человек зашел к школьнице, когда она была одна дома. По неустановленной причине он ударил девочку по голове, а после того, как та потеряла сознание, кухонным ножом перерезал ей горло.

Орудие убийства и мобильный телефон жертвы он выбросил в ближайшие кусты. Убийца был задержан по горячим следам в соседнем селе. Ему грозит 15 лет тюрьмы.