Убийцы засолили в мешках трупы детей

Жители индийского штата Уттар-Прадеш обнаружили мешки с телами двух девочек на берегу канала Шарда. Погибшим было приблизительно семь и 12 лет.

Когда местные жители обнаружили выброшенные на берег мешки, они пришли в ужас. Тела детей были обложены каменной солью. Полиция полагает, что так преступники надеялись быстрее уничтожить трупы.

Следователям так и не удалось выяснить, как давно были убиты девочки. Кроме того, их тела пока не опознаны. Эти обстоятельства сильно усложняют поиски убийц, ведь дети могли быть привезены из другого штата, передает Life.ru.

Несмотря на малочисленные улики, стражи порядка уверены: убийство детей было тщательно спланировано. Изверги заткнули девочкам рты, после чего задушили их. Расследование продолжается.

Ранее жестокое преступление произошло в Северной Каролине (США). Там 34-летняя местная жительница Кристина Тредвей убила семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Причина до сих пор не известна.