Зубастые хищники напали на коня в цирке
Момент происшествия на репетиции снял один из сотрудников цирка. На кадрах видно, как во время выступления хищники выходят из-под контроля дрессировщика и накидываются на коня.
Животное бежит по арене, но лев не отпускает жертву. Сотрудники цирка с помощью палок и плетей пытаются отогнать хищников, но это удается лишь со второй попытки. Конь получил серьезные травмы, передает Sina.com.
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