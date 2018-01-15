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Происшествия

Зубастые хищники напали на коня в цирке

Кадр из мультфильма "Три богатыря на дальних берегах"
Кровавый инцидент произошел в Cangxian Cirque в городском уезде Цансянь провинции Хэбэй. Тигр и лев набросились на коня, кусая его и разрывая когтями.
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Момент происшествия на репетиции снял один из сотрудников цирка. На кадрах видно, как во время выступления хищники выходят из-под контроля дрессировщика и накидываются на коня.

Животное бежит по арене, но лев не отпускает жертву. Сотрудники цирка с помощью палок и плетей пытаются отогнать хищников, но это удается лишь со второй попытки. Конь получил серьезные травмы, передает Sina.com.

Автор: Людмила Фоканова15 января 2018, 14:51

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