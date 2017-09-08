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Друзья раскрыли подробности гибели полуторагодовалого сына певца в Москве

Азамат Кудзаев. Фото: instagram.com/miyagi_black
Знакомые известного рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi, в подробностях рассказали о гибели его сына. Как оказалось, он выпал из окна девятого этажа: у малыша почти не было шансов выжить.
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Друзья исполнителя подтвердили информацию о трагедии, которая появилась в СМИ. Знакомые рэпера сообщают, что ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Верхняя Масловка.

По словам знакомых MiyaGi, трагедия случилась еще днем 7 сентября. Малыш умер до приезда скорой помощи, передает РЕН ТВ.

Официального подтверждения этой информации нет. Сам исполнитель пока воздерживается от комментариев, сообщает РИА ФАН. Ранее источники отмечали, что происшествие случилось не в Москве, а во Владикавказе, где проживает Кудзаев.

#miyagi #эндшпиль #amigo #nerak #dreamscometrue

Публикация от MIYAGI (@miyagi_black)

Поклонники творчества MiyaGi выражают соболезнования в связи со случившемся. "Держись!" – пишет один из пользователей сети. "2017-й какой-то год смертей", – сокрушается другой. "Я даже не могу представить, насколько больно потерять своего ребенка", – заявляет еще один комментатор.

Напомним, что рэпер MiyaGi выступает дуэтом со своим коллегой Эндшпилем. Их творчество получило огромную популярность в Сети.

Автор: Евгений Мышко8 сентября 2017, 08:12

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