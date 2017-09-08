Друзья раскрыли подробности гибели полуторагодовалого сына певца в Москве
Друзья исполнителя подтвердили информацию о трагедии, которая появилась в СМИ. Знакомые рэпера сообщают, что ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Верхняя Масловка.
По словам знакомых MiyaGi, трагедия случилась еще днем 7 сентября. Малыш умер до приезда скорой помощи, передает РЕН ТВ.
Официального подтверждения этой информации нет. Сам исполнитель пока воздерживается от комментариев, сообщает РИА ФАН. Ранее источники отмечали, что происшествие случилось не в Москве, а во Владикавказе, где проживает Кудзаев.
Поклонники творчества MiyaGi выражают соболезнования в связи со случившемся. "Держись!" – пишет один из пользователей сети. "2017-й какой-то год смертей", – сокрушается другой. "Я даже не могу представить, насколько больно потерять своего ребенка", – заявляет еще один комментатор.
Напомним, что рэпер MiyaGi выступает дуэтом со своим коллегой Эндшпилем. Их творчество получило огромную популярность в Сети.
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