Под Москвой пилот спас самолет от столкновения с НЛО

В аэропорту Шереметьево самолет, выполнявший рейс из Москвы в Вену, едва не столкнулся с неопознанным летающим объектом. Катастрофу удалось предотвратить благодаря мастерству экипажа: пилот выполнил маневр и избежал столкновения.

Инцидент произошел на высоте 1000 футов. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РЕН ТВ.