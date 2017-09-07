Под Москвой пилот спас самолет от столкновения с НЛО

В аэропорту Шереметьево самолет, выполнявший рейс из Москвы в Вену, едва не столкнулся с неопознанным летающим объектом. Катастрофу удалось предотвратить благодаря мастерству экипажа: пилот выполнил маневр и избежал столкновения.
Инцидент произошел на высоте 1000 футов. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РЕН ТВ.
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