Почему не вычислили одержимого насилием школьного стрелка

Устроивший стрельбу в подмосковной школе №1 девятиклассник давно пытался косвенно сообщить миру о своей одержимости насилием. Однако ни родные, ни одноклассники подростка не обращали внимания на странности в его поведении.

Следствие выяснило, что стрелок из Ивантеевки не скрывал желания напасть на людей. В частности, он выкладывал в своем аккаунте фото и видео, на которых запечатлен с оружием. В Сети подросток носил ник в честь американского школьного стрелка, а незадолго до трагедии изменил статус на странице: Delete my life ("удалите мою жизнь") 05.09.17.

Возможно, таким образом юноша просил о помощи или бессознательно хотел, чтобы его остановили. Однако тревожные звоночки остались незамеченными родными и одноклассниками несовершеннолетнего злоумышленника.

Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов рассказал, почему на поведение парня никто не обратил внимания. "Обычный человек никогда не отличит психов от нормальных людей", – уверен он.

"Это под силу только высококвалифицированному специалисту. Здесь одновременно работает и психолингвистика, и знание психологических особенностей человека", – цитирует эксперта Life.ru. Однако, как считает психиатр Андрей Березанцев, родителям стоило хотя бы отвести сына к психологу, который смог бы разобраться и принять меры.





Напомним, что утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 в подмосковной Ивантеевке. Он напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. Пострадали трое ребят и педагог, все они госпитализированы.

Стрелок был задержан. Выяснилось, что юноша регулярно размещал в соцсетях видео, где он стреляет и взрывает шашки. Кроме того, подросток сообщал о своих планах одноклассникам.