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Происшествия

Что заставило школьника устроить "теракт" в Ивантеевке

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
"Террорист" из Ивантеевской школы высказывал мысли о суициде и собирался повторить произошедшую в 1999 году в США школьную трагедию. Он даже одевался как "школьные убийцы" из Колумбайна и публиковал странные записи в соцсети.
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В 9 "А" проходил урок информатики, который вела 39-летняя учительница Любовь Калмыкова. На этот урок опоздал пятнадцатилетний ученик и был выставлен из класса за внешний вид: берцы и длинный плащ. Школьник вскоре вернулся в кабинет, сжимая в руках топорик и пистолет. Он приказал всем лечь на пол, затем прокричал: "Я пришел сюда сдохнуть!" – и начал стрелять в потолок и учительницу.

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 Стрельба в школе в Ивантеевке

Сюжеты Стрельба в школе в Ивантеевке

"Это все произошло примерно через пять минут после звонка. Он кричал, что ждал этого момента три года, после чего ударил меня тесаком по голове, а затем выстрелил в меня из пистолета", – рассказала учительница.

По словам одноклассников "террориста", он постоянно говорил своим знакомым, что хочет пойти по стопам убийц из Колумбайна. Даже в своем аккаунте в соцсети "террорист" зарегистрирован под фамилией своего кумира Клиболда: в 1999 году в американском Колумбайне 17-летний Дилан Клиболд и 18-летний Эрик Харрис убили 13 учеников и учителя, многих ранили. Знакомым школьник говорил, что не собирается мириться с тем, что его критикуют за плащ, берцы, военную сумку и роспись по телу, поэтому он устроит в школе теракт. Однако на его слова не обращали внимания. Но события подтвердили, что парень долго вынашивал план мести обществу.Его сестра рассказала, что в школе у брата не складывались отношения с одноклассниками, которые его травили.

"Да, он это сделал, потому что за три года у него накопился негатив из-за отношений с одноклассниками. Они его задевали всячески, и его это очень раздражало", – рассказала сестра "террориста". Был у Михаила и конфликт с учительницей. Подросток поговаривал о суициде, писал об этом в соцсети. Но еще он хотел отомстить одноклассникам и учителям, чтобы оставить о себе громкую славу.

Утром 5 сентября Михаил положил в сумку кухонный топорик, самодельные петарды, взял с собой оружие. Перед уходом в школу он написал своей сестре Марии, что не шутил насчет теракта. Перед выходом из дому поменял статус в соцсети на "delete my life 05.09.17". Школьник спрятал оружие под плащом и так прошел мимо охраны: на входе школьников практически никогда не досматривают, рассказали знакомые с внутренним распорядком школы. 

Когда рассерженный ученик в плаще и с оружием в руках ворвался в класс, началась паника. Школьники открыли окно и прыгали со второго этажа на землю в поисках спасения: трое подростков при этом получили различные ушибы и переломы, в том числе одноклассница парня сломала позвоночник. У учительницы была тяжёлая травма головы. Охранник школы нажал тревожную кнопку и вызвал полицию, которая и задержала школьника. Его забрали в отделение.

"То, что Витя зарегистрирован в соцсети, мы узнали только после случившегося. Никто из одноклассников не переписывался с ним по интернету, в наших классных группах он не состоялась, в общие чаты его не принимали. Мы думали, может он спецом игнорирует соцсети. Не любит такой вид общения. Хотя, если честно, ничего мы про него не думали. Даже не обращали внимание на него. Будто нет такого человека. Странный он парень был, большинство ребят его сторонились", – рассказал одноклассник "террориста".

Сейчас следователи также выясняют, как вооруженный пистолетом и тесаком школьник проскочил мимо поста охраны. За безопасность ивантеевской школы № 1 отвечает столичное частное охранное предприятие "Берта-2", созданное в 2009 году. Владельцами ЧОПа являются Инна Игнатьева и Ян Сорокин. Говорят, что "Берта-2" может быть тесно связана с одним из высокопоставленных чиновников администрации Ивантеевки – кстати, появилась информация, что школа после этих событий поспешила расторгнуть договор с охранной фирмой. Кроме того, сам ивантеевский "школьный стрелок" тоже непрост: его отец – местный крупный бизнесмен Сергей Пивнев.

Автор: Алексей Минин5 сентября 2017, 21:12

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