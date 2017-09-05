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Происшествия

Напуганная школьным стрелком девочка сломала позвоночник

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Ученица ивантеевской школы №1, выпрыгнувшая в окно во время нападения одноклассника, сломала позвоночник. Всего пострадали трое школьников и учительница: педагог получила черепно-мозговую травму.

Продолжение: Что заставило школьника устроить "теракт" в Ивантеевке
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"В результате произошедшего пострадали трое школьников – они выпрыгивали в окно, спасаясь от одноклассника. При этом у всех троих врачи выявили переломы. У 15-летней девочки выявлен перелом позвоночника, ее состояние врачи расценивают как средне-тяжелое. Два других подростка – в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении Следственного комитета России.

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Сюжеты Стрельба в школе в Ивантеевке

Учительница, на которую с топориком для разделки мяса набросился подросток, госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Ее уже прооперировали и перевели в Московский областной научно-исследовательский институт имени Владимирского (МОНИКИ).

Расследование уголовного дела по факту случившегося будет вести главное следственное управление СКР, уточнил представитель ведомства. Нападавший задержан, с ним работают следователи. 

"Уголовные дела возбуждены по статьям 213 и 293 Уголовного кодекса России", – отметил прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев. По его словам, оценка действий органов профилактики будет дана в ходе прокурорской проверки, сообщает "Газета.ru".

После происшествия в соцсетях появилась информация, что у нападавшего были сообщники, которые якобы обещали "продолжить его дело". Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова не располагает какими-либо фактами, которые могут подтвердить эти данные. "Я не могу и не хочу гадать о том, что может или не может быть. В настоящий момент идут следственные действия, работают СК и правоохранительные органы. И пока они не предоставили нам свою информацию, не подтвердили все факты, не проверили все обстоятельства, я ничего предполагать не могу", – отметила она.

Кроме того, нет информации, что ученик ивантеевской школы состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Наоборот, его семья считается благополучной. "В первую очередь у подростка будет медицинское освидетельствование. И дальше уже все – в зависимости от результатов", – резюмировала Мишонова.

Как ранее сообщали Dni.Ru, инцидент в школе №1 подмосковной Ивантеевки произошел 5 сентября около 10:00. 15-летний учащийся с опозданием вошел в класс во время урока информатики. Получив замечание от учителя, он выхватил из-за полы длинного плаща кухонный топорик и ударил педагога по голове. Затем он начал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Дети запаниковали, некоторые выпрыгивали в окна, вследствие чего получили травмы. Сообщается, что устроившего стрельбу в школе юношу долгое время травили из-за внешнего вида.

Автор: Алексей Минин5 сентября 2017, 17:22

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