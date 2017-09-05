Названа причина нападения школьного стрелка на учительницу

Берцы и длинный плащ – так устроивший стрельбу в школе Ивантеевки 15-летний ученик приходил на занятия. Из-за внешнего вида старшие делали ему замечания, а сверстники его не понимали.

Ссора, после которой и произошла стрельба в школе №1 подмосковной Ивантеевки, вспыхнула между 15-летним парнем и учителем информатики Людмилой Калмыковой. Учителю показался странным внешний вид ученика: берцы и длинный плащ. Школьнику было сделано замечание за одежду и опоздание на урок.

"Он не отреагировал на замечание. Учительница вывела его в коридор, где между преподавателем и учеником состоялся разговор на повышенных тонах. Учащиеся услышали крик учителя, испугались и забаррикадировались в подсобном помещении класса. Он выкрикивал угрозы, а затем раздались хлопки. Испугавшись за свою жизнь, одноклассники стали выпрыгивать из окон", – сообщил РБК один из очевидцев произошедшего, ученик этой же школы.

"В панике трое школьников выпрыгнули в окно, в результате чего получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия немедленно прибыли все оперативные службы: правоохранительные органы, скорая помощь, подразделение МЧС, руководство администрации города", – сообщили в администрации Ивантеевки.

Как рассказывают одноклассники школьного стрелка, в действительности конфликт с учительницей не был непосредственной причиной случившегося. Михаил и ранее предупреждал о своих планах. Но ему никто не верил.



"Он хотел убить меня, моего друга и мою компанию. Он не хотел попугать, он это написал. Поначалу мы думали, что он шутил, и не воспринимали все это всерьез. И сегодня, когда он зашел, он сказал, что он именно нас хочет убить", – пояснил одноклассник стрелявшего. Еще одна из школьниц подтвердила, что тот делился с соучениками своими планами устроить стрельбу. "Все друзья думали, что он шутит. Он рассказывал, что собирается делать, как собирается делать. Никто не обращал внимания", – рассказала девочка.

Появляются кадры случившегося в подмосковной школе. Очевидцем стал оператор местного телеканала "Ивантеевка 24". Он снимал сюжет в одном из классов, когда все произошло.

Попала в Сеть и запись с мобильного телефона одной из учениц. На видео запечатлено, как дети выбегают из здания школы.

По данным Генпрокуратуры России, в школе №1 подмосковной Ивантеевки 15-летний учащийся вошел в класс во время урока информатики и ударил учительницу кухонным топориком по голове. Затем он взорвал самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В панике школьники стали выпрыгивать из окон.

Всего, считая преподавательницу, во время инцидента пострадали четыре человека. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает RT. Также СК завел дело о халатности. Следствие считает, что школьник собирался убить учителя и покончить с собой.