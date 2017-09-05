Пострадавшая учительница раскрыла детали нападения школьника

Педагог подмосковной школы №1 в Ивантеевке рассказала подробности нападения на нее вооруженного подростка. По словам женщины, девятиклассник сначала выстрелил ей в лицо, а затем ударил топориком по голове.

Как рассказала пострадавшая учительница Людмила Калмыкова, вооруженный школьник ворвался в класс спустя пять-десять минут после начала урока. Подросток начал кричать о том, что "ждал этого три года", после чего напал на педагога, передает Life.ru.

"Мне выстрелили в лицо и стукнули по голове тесаком для разделки мяса", – вспоминает женщина. На данный момент, она находится в больнице с ушибленными ранами лобной части головы.

При этом, Калмыкова даже не может предположить, что стало причиной ненависти подростка по отношению к ней. В частности, по поводу его слов про "три года" она говорит, что даже не знает его так долго.

В Следственном комитете выяснили подробности о семье стрелка. Оказалось, что подросток является сыном крупного местного бизнесмена. Юноша вырос в благополучной семье и у органов опеки никогда не было к ним претензий.

Напомним, утром 5 сентября вооруженный девятиклассник ворвался в школу №1 в подмосковной Ивантеевке. Подросток напал на учительницу, после чего стал стрелять из пневматического пистолета и взрывать дымовые шашки. В результате ЧП пострадали трое ребят, а также учитель. Все они госпитализированы. Стрелок был задержан.

Позже выяснилось, что устроивший нападение на школу юноша регулярно размещал в соцсетях видео, на которых он стреляет и взрывает шашки. Кроме того, подросток сообщал о своих коварных планах другим одноклассникам.