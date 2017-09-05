Школьник улыбался после стрельбы по детям в Ивантеевке

В Сети появляется все больше информации о нападении на школу №1 в Ивантеевке. Очевидцы случившегося говорят, что во время задержания стрелок улыбался.

"У него был автоматический пистолет, он стрелял по кому-то, попал по стеклам, потом пошел за нами и, когда он пришел, зашла группа полиции, которая задержала его. И когда его выводили, он улыбался", – передает слова школьников РЕН ТВ.

Молодой человек, общавшийся с журналистами, утверждает, что нападавший хотел отомстить ему за насмешки. "Он хотел убить меня, моего друга и мою компанию. Он не хотел попугать, он это написал. Поначалу мы думали, что он шутил, и не воспринимали все это всерьез, и сегодня, когда он зашел, он сказал, что он именно нас хочет убить. У нас не было конфликтов, именно из-за одежды над ним шутили, что он ходил в берцах и в военной форме, изрисовывал себя, именно из-за этого", – рассказал одноклассник задержанного.

Пресс-служба полиции по Подмосковью сообщает, что со стрелком начали работать следователи, пытаясь установить его мотивацию и как-то квалифицировать его действия. По данным Telegram-канала Mash, Следственный комитет возбудил дело по статье "Хулиганство".

Школьника, ворвавшегося с оружием в класс в Ивантеевке, задержали https://t.co/OnX7eUPeJA pic.twitter.com/Nql99qXUIp — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 5 сентября 2017 г.

Стало известно, что стрелок год состоял на учете у психиатра: молодой человек хотел покончить с собой. Он вел дневник, в котором описывал, что сделает со своими одноклассниками. Родственники задержанного уверяют, что все записи он уничтожил. Помимо этого, в Сеть попали кадры, на которых видно, как молодой человек еще в июне заходил в образовательное учреждение, "репетируя" свою атаку.

Напомним, 5 сентября в класс школы №1 в Ивантеевке ворвался подросток, вооруженный травматическим пистолетом, топориком и петардами. Он закричал: "Я пришел сюда сдохнуть", затем выстрелил в потолок и ударил учительницу по голове. Школьники начали выпрыгивать из окон, трое получили травмы. Преподавательница госпитализирована.