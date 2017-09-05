Школьник улыбался после стрельбы по детям в Ивантеевке

Стрельба в школе под Москвой Рак сгубил Барановскую Скандал с Серебренниковым Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Вторник 5 сентября
Лента новостей
14:45
Под Тюменью люди объявили войну медведю-пестуну
14:40
Постаревшую Лолиту обозвали алкоголичкой
14:39
Алкоголь оказался губительнее для мозга мужчин
14:28
Кремль ответил на странное заявление президента Литвы
14:14
Семь правил бодрого утра
14:14
Глызин провалился на празднике в Ростове-на-Дону
14:12
В Югре по городу бегает медведь
13:55
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
13:39
Дочь пришла со слезами к Алферовой
13:33
Путин подшутил над "разведчиком" Лавровым
13:25
Ситуацию в Ивантеевке взял на контроль губернатор
13:23
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
13:20
Собянин: Благоустройство Садового кольца завершается
13:08
Известная актриса подколола исхудавшего мужа Боярской
13:02
Отвергнутый любовник расправился с подругой и ее матерью
12:48
Брат Пригожина повесил на Валерию страшные долги
12:29
Тренер Чайковская рассказала о разводе из-за тяжелой работы
12:28
Сын не знает о смерти Барановской
12:26
Лукашенко пообещал Порошенко не захватывать Украину
12:05
Корчевников позвал сексапильную звезду "Дома-2" на канал "Спас"
12:01
Избивший журналиста НТВ дебошир раскрыл гонорары "Пусть говорят"
12:00
Сбербанк начнет выдавать россиянам паспорта
11:29
Президент Литвы погрелась в лучах славы Путина
11:28
Ученые доказали особую важность оргазма для человечества
11:28
В Салехарде женщина защитила честь любимого 118 ударами ножа
11:23
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
11:21
Актриса Яковлева рассказала о свадьбе
11:17
В Подмосковье подросток разбросал по школе взрывпакеты и устроил стрельбу
11:14
Киев отчитался перед Москвой по убийству Вороненкова
10:53
"Я ему не жених": Путин любопытно высказался о Трампе
10:48
Москва поддержала ввод войск ООН в Донбасс
10:45
Президент о выданном Серебренникову миллиарде
10:44
Перед родами Ковальчук вернулась в Россию
10:33
В Химках обрушился башенный кран
10:17
Разгадку перевала Дятлова нашли на последнем фото погибших
10:14
Последствия смертельной аварии с тремя фурами на МКАД попали на видео
10:13
Путин бросил вызов "хваленой судебной системе США"
10:09
Берега Норвегии атаковали загадочные желеобразные шары
09:53
Анджелина Джоли о химиотерапии: Нужно найти в себе силы
09:51
Политик шокировал конкурентку своими "голыми" фото
09:23
Звезду "Матильды" выставили на посмешище
09:21
Народ посмеялся над третьим ребенком Кейт Миддлтон
09:11
Тайная жена начала борьбу за миллионы Немцова
08:53
Россия оказалась в числе самых счастливых стран
08:52
В деле "пьяного" мальчика появились таинственные мужчины
08:39
От Дениса Матросова уехала невеста с сыном
08:23
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
08:15
Врачей в России заставят работать по-новому
08:01
Порошенко потерпел новое поражение в "войне" с Россией
22:04
Онлайн-знакомства приводят к раку
21:51
У дочери Петренко объявился второй отец
21:38
Врачи спасают Януковича после бегства любовницы
21:21
Больной Караченцов вышел в свет
21:12
В Москве произошла массовая драка
20:51
Первый канал открестился от Бузовой
20:44
Гордон и Чехова взялись за усыновление ребенка Барановской
20:35
В деле об изнасиловании Шурыгиной поставлена точка
20:32
Узбекистан девальвировал валюту в два раза
20:29
"Генеральная уборка" доказала свою эффективность
20:21
Огромная пробка сковала северо-запад МКАД
20:11
Под Тулой произошло двойное убийство
20:09
Арестованный Серебренников прогулялся по Москве (видео)
19:46
ГАИшник спас от самосуда убийцу "пьяного" мальчика
19:20
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
19:18
В Петербурге на парковке взорвался автомобиль
19:06
МЦК в ближайшие годы ждет комплексное развитие
19:02
Горящий гонщик облил зрителей автошоу бензином (видео)
18:34
С России сняты все обвинения в допинге
18:31
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Москве
18:11
Россия пригрозила США военным ответом
18:09
Супермама родила на улице и пошла дальше с покупками (видео)
18:06
В Москве перекроют десятки улиц в День города
17:47
Несчастный случай: убийца "пьяного" мальчика частично признала вину
17:38
Уволенный Гребенщиков подло оболгал Пугачеву
17:31
Муж жестоко избил звезду "Дома-2" ради высоких рейтингов
17:23
После нападок на Меланью Трамп модного критика раскатали насмешками
17:12
Москвичам сделают прививки от гриппа у входа в метро
17:04
"ЕР" открывает двери "Гражданского университета"
16:55
Рудковскую обругали за чрезмерно откровенное платье для венчания
16:47
Сын министра Силуанова на мотоцикле попал в аварию
16:34
В Москве водителя BMW задержали за стрельбу из автомата
16:30
Чехова до последнего была рядом с умирающей Барановской
16:24
Неожиданный поворот в скандале Проскуряковой и ее партнерши
16:20
Онкологию научились убивать похмельем
16:15
Градский грубо унизил Малахова
15:59
Разгневанный Меньшиков пригрозил мордобоем за хамство
15:53
Дочь губернатора Подмосковья вышла замуж за банкира
15:50
На Украине сообщили о смерти Януковича
15:21
Хуснуллин пообещал сдать Северо-Восточную хорду в 2019 году
15:19
Тимошенко разнесла Украину за нищету и отсталость
15:16
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
15:10
В Москве из-за пожара эвакуировали школу
15:02
Известный астролог сел в тюрьму за мошенничество
15:02
Диктор Кремля нашел себе преемника
14:53
Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем
14:45
Как вернуться к жизни после отпуска
14:42
Назван самый популярный автомобиль России
14:31
Мусульмане пришли в восторг от "Маши и Медведя"
14:28
Барановскую долго травили перед кончиной
14:27
Поклонская прошлась по Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова
Градский грубо унизил Малахова
Солнцев врезал халявщику Преснякову
Джигурда посмеялся над позором Малахова
Нагиев протащил Бузову на Первый канал
Происшествия

Школьник улыбался после стрельбы по детям в Ивантеевке

Фото: vk.com
В Сети появляется все больше информации о нападении на школу №1 в Ивантеевке. Очевидцы случившегося говорят, что во время задержания стрелок улыбался.

Продолжение: Пострадавшая учительница раскрыла детали нападения школьника
прочитано 1830 раз

"У него был автоматический пистолет, он стрелял по кому-то, попал по стеклам, потом пошел за нами и, когда он пришел, зашла группа полиции, которая задержала его. И когда его выводили, он улыбался", – передает слова школьников РЕН ТВ

ПО ТЕМЕ

В Подмосковье школьник выстрелил в голову учительнице

"Завтра устрою теракт": школьный стрелок накануне хвастался соседке

В Подмосковье подросток разбросал по школе взрывпакеты и устроил стрельбу

 Стрельба в школе в Ивантеевке

Сюжеты Стрельба в школе в Ивантеевке

Молодой человек, общавшийся с журналистами, утверждает, что нападавший хотел отомстить ему за насмешки. "Он хотел убить меня, моего друга и мою компанию. Он не хотел попугать, он это написал. Поначалу мы думали, что он шутил, и не воспринимали все это всерьез, и сегодня, когда он зашел, он сказал, что он именно нас хочет убить. У нас не было конфликтов, именно из-за одежды над ним шутили, что он ходил в берцах и в военной форме, изрисовывал себя, именно из-за этого", – рассказал одноклассник задержанного. 

Пресс-служба полиции по Подмосковью сообщает, что со стрелком начали работать следователи, пытаясь установить его мотивацию и как-то квалифицировать его действия. По данным Telegram-канала Mash, Следственный комитет возбудил дело по статье "Хулиганство".

 

Стало известно, что стрелок год состоял на учете у психиатра: молодой человек хотел покончить с собой. Он вел дневник, в котором описывал, что сделает со своими одноклассниками. Родственники задержанного уверяют, что все записи он уничтожил. Помимо этого, в Сеть попали кадры, на которых видно, как молодой человек еще в июне заходил в образовательное учреждение, "репетируя" свою атаку.  

Напомним, 5 сентября в класс школы №1 в Ивантеевке ворвался подросток, вооруженный травматическим пистолетом, топориком и петардами. Он закричал: "Я пришел сюда сдохнуть", затем выстрелил в потолок и ударил учительницу по голове. Школьники начали выпрыгивать из окон, трое получили травмы. Преподавательница госпитализирована. 

Автор: Михаил Войцеховский5 сентября 2017, 13:45

комментарии

Политика

Путин подшутил над "разведчиком" Лавровым
Лукашенко пообещал Порошенко не захватывать Украину
Президент Литвы погрелась в лучах славы Путина
"Я ему не жених": Путин любопытно высказался о Трампе

Шоу-бизнес

Постаревшую Лолиту обозвали алкоголичкой
Татьяну Тарасову отлупили прямо дома
Дочь пришла со слезами к Алферовой
Чехова об умершей Барановской: Хотелось трясти ее и кричать

Проишествия

Пострадавшая учительница раскрыла детали нападения школьника
Известный астролог сел в тюрьму за мошенничество
Внедорожник протаранил прачечную в центре города (видео)
Жена лишила невнимательного гольфиста достоинства

Lifestyle

Президент о выданном Серебренникову миллиарде
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
Звезду "Матильды" выставили на посмешище
Диктор Кремля нашел себе преемника
Общество

Разгадку перевала Дятлова нашли на последнем фото погибших

Радиолюбитель из Нижнего Тагила предложил свою версию трагедии, произошедшей в 1959 году
Шоу-бизнес

Перед родами Ковальчук вернулась в Россию

Исполнительница наслаждается Москвой
Шоу-бизнес

Глызин провалился на празднике в Ростове-на-Дону

Популярный исполнитель оконфузился на сцене
Шоу-бизнес

Постаревшую Лолиту обозвали алкоголичкой

Певица послала злопыхателей на три буквы

Гороскоп

Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года

Фоторепортажи

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
Больной Караченцов вышел в свет
Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем
Михаил Боярский наконец показал внука

Спорт

С России сняты все обвинения в допинге
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд
Русская теннисистка вернула Шарапову с небес на землю
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за путаны

Регионы

За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
Обезумевший уралец объяснил огненный таран кинотеатра в Екатеринбурге
Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете
Пилот Ан-2 перед крушением шутил о полетах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru