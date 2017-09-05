"Завтра устрою теракт": школьный стрелок накануне хвастался соседке

Выяснились новые подробности стрельбы, которую устроил подросток в школе №1 в Ивантеевке. Оказалось, что он рассказывал соседке о своих планах атаковать учебное заведение.

По словам школьницы, она раньше гуляла с молодым человеком в одной компании. "Он постоянно ходил с пистолетами, брал гранаты самодельные. Я не придавала этому значения", – рассказала девочка.

Она сообщила, что о планах юноши напасть на школу узнала от одноклассниц. Однако школьница не верила, пока он не признался ей в этом лично, передает Life.ru. "Когда я шла домой, он мне сказал: "Я завтра в школе сделаю теракт", – рассказала девочка. При этом парень не уточнил детали и на все расспросы отвечал: "Ну, узнаешь".

О коварных планах подростка свидетельствует и содержание его страницы в соцсетях. Юноша постоянно выкладывал видео, на которых он стреляет и взрывает дымовые шашки. Кроме того, в своем аккаунте школьник указал, что готовится к некому событию 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По словам одноклассников подростка, он выкладывал записи в Сети под ником, взятым в честь двух американских школьников. Они также устроили стрельбу в своем учебном заведении.

Тем временем появилась запись с места происшествия в Ивантеевке. На кадрах видно, как испуганные ученики в панике выбегают из школы. В Генпрокуратуре России также уточнили, что, ворвавшись в класс, 15-летний юноша ударил учительницу по голове кухонным топориком. Затем он стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

Ранее сообщалось, что ученик девятого класса устроил стрельбу в подмосковной школе, а затем взорвал дымовые шашки. В результате ЧП пострадали трое ребят, а также учитель. Все они госпитализированы. Стрелок был задержан.