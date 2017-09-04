Москвичку зарезали в собственной ванной

В ночь на 3 сентября жители дома №12 в Старопетровском проезде на севере Москвы услышали крики о помощи и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в ванной одной из квартир тело 32-летней женщины с колото-резаным ранением шеи, передает телеканал "360". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержать убийцу по горячим следам не удалось.