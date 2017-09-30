Основатель КВН умер после болезни

Страсти вокруг "Матильды" Главные события Москвы Больные раком звезды Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Суббота 30 сентября
Лента новостей
17:57
Финалистка "Битвы экстрасенсов" рассказала о шарлатанах на шоу
16:45
Украинцы устроили истерику из-за звезды "Такси" в Крыму
16:13
Звезды с задранными ногами устроили соревнование
15:56
Билан забыл слова своего хита на шоу "Голос"
15:30
В жуткой аварии в Якутии погибли дети
15:13
После развода Бледанс развлеклась на яхте с мускулистым красавцем
13:38
Роскошные формы "улучшенного двойника" Меган Фокс
13:25
Кумир российских школьников: что известно о стримерше Карине
12:34
Ведущая "Дома-2" выставила грудь на всеобщее обозрение (фото)
12:10
В Петербурге пьяный мужчина зарезал сына
12:02
Водянова попала впросак на звездной вечеринке
11:25
Участницу "Голоса" довели до невменяемости на сцене
10:48
Беременная Рапунцель из "Дома-2" обрекла мужа на муки
10:14
Екатерина Андреева полностью переломала себя
09:59
В жилом доме под Москвой нашли бомбу
22:02
Любовный гороскоп на октябрь 2017 года
21:55
WADA сняло запрет на алкоголь для четырех видов спорта
21:49
Террористы загнали Агутина и Варум в машину
21:47
Как живет звезда 90-х Леня Голубков
21:11
Хозяин интернет-звезды рассказал о самочувствии питомца
20:55
Жукова и Абрамович воссоединились в Москве
20:36
Раскрыта личность расстрелявшего сослуживцев военного
20:35
Вороватых украинцев унизили в Польше
20:19
Ольга Ветер из "Дома-2" транжирит деньги бывшего мужа
20:12
Почему девушки стремятся стать путанами
19:40
Использование парфюма приводит к болезням
19:36
У тещи Аршавина сдали нервы
18:34
Лавров удивился "аномальным" американцам
18:33
Первое чтение бюджета пройдет в Госдуме 27 октября
18:19
Звезда "Дома-2" лишилась машины из-за долгов
18:16
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 9
17:45
Кардашьян рассказала о третьем ребенке
17:32
Сорванная ветром крыша вокзала обрушилась на машину с людьми
17:15
Немыслимое: Как Великобритания собиралась напасть на СССР
16:47
Людоед Дима избежал тюрьмы по амнистии
16:44
У парка "Зарядье" в Москве произошел пожар
16:26
Политические силы в Госдуме оценили проект бюджета
16:10
На Украине разгорелся скандал из-за женского белья для солдат
16:02
Литвинова набросилась с бранью на Охлобыстина
15:53
Новые подробности конфликта Маликова и Николаева
15:42
Кровля Центра художественной гимнастики прошла испытания на прочность
15:31
В Афганистане террористы заминировали овцу
15:15
"Схватку" Майкла Манна можно посмотреть на большом экране
15:11
"Мосинжпроект" вошел в 100 крупнейших компаний России
15:02
Москвичка дала отпор насильнику в подъезде (видео)
14:51
Барановская – Урганту: Как не стыдно, Иван Андреевич?!
14:50
Голая женщина разгуливала по улице с двумя детьми
14:46
Блогершу-красотку нашли мертвой в бассейне любовника
14:44
Поклонская осадила Говорухина
14:44
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
14:39
Украина готовится к дефолту
14:27
iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки
14:22
Волочкова показала свое истинное лицо
14:07
Владельца ритуального агентства сожгли на кладбище
14:03
Разработано лекарство от скуки
13:48
Проблему детской преступности возьмут под особый контроль
13:45
Москвичка поблагодарила мэра за личное участие в решении ее проблемы
13:42
Николаев закатил истерику в ответ на замечание Маликова
13:37
Фанатка Кардашьян умерла после увеличения ягодиц
13:32
Россия и Китай задушили американцев
13:28
Россиянин Спиридонов нашел способ избежать пересадки головы
13:25
Топ-5 курортов Греции для отдыха с детьми в октябре
13:22
Москвичи смогут расспросить онколога о главном
13:14
Министр Соколов получил выговор от Путина в день рождения
13:08
Проект федерального бюджета поступил в Госдуму
12:54
Ученые признали онлайн-шопинг вредным для здоровья
12:44
Подмосковный ковбой припарковал кобылу на стоянке
12:38
Лайма Вайкуле: Муж до сих пор брыкается
12:33
Тимошенко пустилась в бега из-за двух бутылок вина
12:31
В лесу под Петербургом найден связанный обгоревший труп
12:21
Совет на выходные
12:17
Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом
12:15
Жена Меладзе восхитила роскошной грудью
12:13
В Москве пройдет ежегодный международный Форум "Каждый ребенок достоин семьи"
12:13
Электричка насмерть сбила женщину под Москвой
12:07
В подмосковной больнице медбрат-педофил насиловал девочек
11:44
Москвичи наелись iPhone
11:32
Госдума проследит за выборами президента Киргизии
11:30
Мигрант обвинил изнасилованную им девушку в проституции
11:27
У ребенка Рапунцель из "Дома-2" нашелся другой отец
11:21
ФСБ изъяла у банды украинцев 18 кг взрывчатки
11:17
18-летнюю бегунью признали самой сексуальной спортсменкой
11:09
Главные события Москвы с 29 сентября по 5 октября
10:57
Мария Максакова неожиданно покинула Украину
10:43
В Москве задержан Алексей Навальный
10:38
Ведущая новостей начала рожать в прямом эфире
10:36
Уралец зарезал четырех прохожих
10:33
Измену можно распознать по голосу
10:17
Сантехник-азиат свирепо изнасиловал москвичку
10:16
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
09:54
В Москве напали на редакцию Lenta.ru
09:49
Секс угрожает миссии на Марс
09:49
Нарушения в мозге приводят к ожирению
09:34
Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
09:32
Когда в Москве дадут тепло
09:16
Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке
09:07
Женщины отказываются от секса из-за болей в тазу
08:53
На юге Москвы автобус протаранил иномарку
08:53
Таинственный муж пропал после смерти Людмилы Рюминой
08:40
Путин замахнулся на главную проблему ЕС
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
Мария Максакова неожиданно покинула Украину
Сябитова лишила сбежавшего зятя шикарного жилья
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
После развода Бледанс развлеклась на яхте с мускулистым красавцем
Жена Меладзе восхитила роскошной грудью
Происшествия

Основатель КВН умер после болезни

Фото: vk.com/kvnofficial
В Москве после болезни умер один из основателей "Клуба веселых и находчивых" поэт и писатель Андрей Меньшиков. Отцу-основателю популярной юмористической программы было 72 года.
прочитано 6278 раз

О смерти основателя КВН Андрея Меньшикова рассказали его родные. По их словам, перед смертью поэт боролся с болезнью, передает "Интерфакс". Ему было 72 года.

У истоков одной из самых популярных в России юмористических передач поэт встал в 1960-х годах. КВН был закрыт в 1971 году, и именно благодаря Меньшикову смог вернуться на экраны отечественных зрителей. В 1986 оду он организовал возрождение "Клуба веселых и находчивых" и руководил всем процессом.

Андрей Меньшиков. Фото: Виталий Савельев/РИА Новости

Андрей Меньшиков приложил свою руку к созданию и многих других передач на советском и российском телевидении. В частности, речь идет о таких программах, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Веселые ребята" и "Наша биография".

Кроме того, он написал более сотни песен и стихов. При этом образование поэт получил техническое – он окончил Московский инженерно-строительный институт.

Автор: Геннадий Куприянов30 сентября 2017, 17:10

комментарии

Политика

Лавров удивился "аномальным" американцам
Россия и Китай задушили американцев
Путин замахнулся на главную проблему ЕС
Порошенко задумался о "крепостном праве" для украинцев

Шоу-бизнес

Кумир российских школьников: что известно о стримерше Карине
Фигуристая Волочкова набросилась на Бузову
После развода Бледанс развлеклась на яхте с мускулистым красавцем
Ведущая "Дома-2" выставила грудь на всеобщее обозрение (фото)

Проишествия

Основатель КВН умер после болезни
Перед смертью олимпийская чемпионка Белоусова боролась с раком
Козел украл у Малышевой 1,5 миллиона
Умерла известная российская актриса

Lifestyle

Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
Михалков отчитал недальновидного Учителя
У знаменитой актрисы сериалов нашли рак
Том Круз раскрыл секрет своих необычно пышных ягодиц
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"

Ольга Рапунцель не может встать с кровати
Шоу-бизнес

Кумир российских школьников: что известно о стримерше Карине

Юная звезда интернета ворвалась в информационное пространство всей страны
Шоу-бизнес

Финалистка "Битвы экстрасенсов" рассказала о шарлатанах на шоу

Николь Кузнецова заметила, что они являются заведомыми обманщиками

Гороскоп

Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года
Екатерина Андреева полностью переломала себя
Любовный гороскоп на октябрь 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды с задранными ногами устроили соревнование
Роскошные формы "улучшенного двойника" Меган Фокс
Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом
Москвичи наелись iPhone

Спорт

Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы

Регионы

Раскрыта личность расстрелявшего сослуживцев военного
Людоед Дима избежал тюрьмы по амнистии
Голая женщина разгуливала по улице с двумя детьми
Владельца ритуального агентства сожгли на кладбище
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru