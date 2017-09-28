Испанское издание El Pais со ссылкой на очевидцев сообщило, что в метро Мадрида произошла стрельба. Сообщается, что инцидент случился во время драки между двумя пассажирами. Один из них достал пистолет и выстрелил. По информации властей, никто не пострадал. Однако движение на линии было приостановлено. Пассажиров попросили пригнуться, после чего вывели из вагонов.

ÚLTIMA HORA Un incidente en el metro de Madrid provoca el desalojo de varios vagones y el corte de las líneas 2 y 5 https://t.co/hzgnmsOOW2 pic.twitter.com/1BjmMrbYO1 — laSexta Noticias (@sextaNoticias) 28 сентября 2017 г.