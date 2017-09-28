Труп 10 дней пролежал в квартире на юго-западе Москвы

В квартире на юго-западе столицы найден мертвым мужчина. Труп пролежал десять дней, передает агентство "Москва",
Тело доставили в морг для установления причины смерти. Правоохранители проводят проверку. В свою очередь родственники москвича сообщили, что он злоупотреблял алкоголем.
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