Труп 10 дней пролежал в квартире на юго-западе Москвы

В квартире на юго-западе столицы найден мертвым мужчина. Труп пролежал десять дней, передает агентство "Москва",

Тело доставили в морг для установления причины смерти. Правоохранители проводят проверку. В свою очередь родственники москвича сообщили, что он злоупотреблял алкоголем.

