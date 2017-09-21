Умерла самая богатая женщина планеты

Скончалась самая богатая в мире женщина, совладелец компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур. Ее состояние оценивалось в 44,7 миллиарда долларов.

Совладелец компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур в рейтинге богатейших людей мира, составленном Forbes, занимала 14-е место. Беттанкур принадлежало 33 процента косметического гиганта LʼOréal, основанного ее отцом, французским химиком Эженом Шюлле в 1909 году, сообщает Reuters. Ей было 94 года.

Лилиан Беттанкур в 1937 году в возрасте 15 лет пришла в компанию учеником. Через двадцать лет, в 1957 году Беттанкур унаследовала LʼOréal и стала главным акционером компании. В 1974 года она обменяла почти половину своей доли в компании на три процента акций Nestlе.

В 2007 году миллиардерша подарила одному из своих друзей, Франсуа-Мари Банье, 1,3 миллиарда евро. В связи с этим разразился нешуточный скандал. Дочь Лилиан через суд потребовала признать Лилиан слабоумной, самого Банье она обвинила в эксплуатации физической или психологической слабости ее матери для личной выгоды. Дело рассматривалось небыстро, но в 2011 году суд передал опекунство над Беттанкур ее дочери и двум внукам, которые и стали распоряжаться состоянием мамы и бабушки. В 2012 году один из ее внуков занял место Лилиан в совете директоров косметической компании.

Лилиан жила в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. Муж Лилиан, Андре Беттанкур умер в 2007 году.

Исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон отметил значительный вклад, который лично Беттанкур внесла в успех компании. "Она – женщина великой красоты, которая покинула нас и которую мы никогда не забудем", -сказал он – "Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal, о компании и ее сотрудниках и была очень привязана к ее успеху и развитию", сообщает Financial Times.

После смерти Беттанкур самой богатой женщиной в мире по данным Forbes стала Элис Уолтон, ддочь основателя сети магазинов Wal-Mart Сэма Уолтона. Ее состояние оценивается в 33,8 миллиардов долларов.