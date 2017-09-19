В Москве эвакуировали библиотеку имени Ленина

В центре столицы вечером 19 сентября была эвакуирована Российская государственная библиотека. В полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.
На место происшествия выехали правоохранители. Всего за сутки в Москве из-за подобных звонков было эвакуировано около 15 зданий, передает ТАСС.
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