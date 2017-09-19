Обиженная любовница застрелила и расчленила парня

Полиция арестовала 30-летнюю женщину, которая из-за обиды решилась на жестокое убийство своего бойфренда. Дождавшись, пока мужчина уснет, она застрелила его, затем расчленила с помощью мачете и вынесла на ближайшую помойку. А немного погодя заявила о пропаже парня.

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