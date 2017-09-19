Обиженная любовница застрелила и расчленила парня
Полиция Луизианы арестовала 30-летнюю Сьерру Саттон по обвинению в жестоком убийстве Стивена Колмена, ее бойфренда. По версии следствия, между влюбленными произошла ссора. Сьерра дождалась, пока мужчина уснет, после чего застрелила его и расчленила мачете.
Спустя некоторое время она сама заявила в полицию о пропаже Стивена. Фрагменты тела молодого человека были найдены через четыре дня на одной из свалок в техасском городке Бейтауте, неподалеку от Хьюстона и в 85 милях от границы Техаса и Луизианы. Подозрение пало на Саттон. В ходе следствия выяснилось, что именно она убила парня, расчленила и попыталась избавиться от тела.
Сьерра Саттон заключена под стражу. Впереди – судебно-медицинская экспертиза найденных на свалке фрагментов тела молодого мужчины. У полиции почти нет сомнений, что останки принадлежат Стивену Колмену. Осталось собрать доказательства, чтобы отправить Сьерру Саттон под суд.
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