В Петербурге умер писатель Олег Стрижак

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни умер знаменитый поэт и историк Олег Стрижак. Обстоятельства смерти писателя неизвестны.
О кончине деятеля культуры сообщила его сестра Ника, передает РИА ФАН со ссылкой на сайт "Комсомольская правда". "Олег – наш старший брат – был очень сложным, но удивительным человеком, блестяще образованным, интеллектуальным, независимым", – отметила она.
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