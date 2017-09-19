В ДТП с верблюдом погибли пять человек

На закрытом участке трассы Западная Европа – Западный Китай на юге Казахстана внедорожник Range Rover врезался в верблюда, передает Life.ru. Животное погибло, автомобиль перевернулся.
Жертвами ДТП стали пять человек: водитель и три пассажира скончались на месте, еще один пострадавший – после госпитализации. Начато расследование, ведется поиск хозяев верблюда.
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