Журналисты "Известий" пострадали от телефонных террористов

В трех административных зданиях Москвы прошла эвакуация после анонимных звонков о заложенной бомбе, передает сетевое издание m24.ru. Телефонные террористы указали на три объекта – офис газеты "Известия" на Тверской улице, популярный бар "Камчатка" и кинотеатр "Звездный" на проспекте Вернадского.

Помещения будут обследованы кинологами со служебными собаками. По предварительным данным, эвакуированы порядка тысячи человек. Информация уточняется.