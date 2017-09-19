Журналисты "Известий" пострадали от телефонных террористов

В трех административных зданиях Москвы прошла эвакуация после анонимных звонков о заложенной бомбе, передает сетевое издание m24.ru. Телефонные террористы указали на три объекта – офис газеты "Известия" на Тверской улице, популярный бар "Камчатка" и кинотеатр "Звездный" на проспекте Вернадского.
Помещения будут обследованы кинологами со служебными собаками. По предварительным данным, эвакуированы порядка тысячи человек. Информация уточняется.
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